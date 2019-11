Saranno certamente in tanti ad accoglierlo il prossimo 22 marzo quando Edoardo Menichelli, per 10 anni vescovo di Chieti-Vasto, tornerà in città in occasione dell'inzio della Quintena della Sacra Spina. Sarà la prima volta da cardinale, dopo aver ricevuto la berretta rossa da Papa Francesco lo scorso 14 febbraio [l'articolo].

Menichelli arriverà in città alle 17 e visiterà la mostra che la Confraternita della Sacra Spina e Gonfalone allestirà presso palazzo d'Avalos. Poi, da lì, partirà la processione verso la Chiesa di Santa Maria Maggiore, dove il cardinale presiedierà la messa che darà l'inizio alla Quintena della Sacra Spina, che quest'anno sarà celebrata il 27 marzo.

Con grande soddisfazione il parroco, don Domenico Spagnoli, e il priore della confraternita, Massimo Stivaletta, hanno accolto la risposta positiva di Menichelli a partecipare a questa celebrazione che, quando era alla guida della diocesi, ha sempre vissuto con intensità.