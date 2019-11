Dolore e incredulità sta suscitando a Vasto e negli ambienti medici abruzzesi la notizia della prematura scomparsa del dottor Nicola Di Marco. Aveva 57 anni. Virologo, dirigente del Dipartimento di igiene e prevenzione della azienda sanitaria provinciale, Di Marco è stato trovato privo di vita oggi pomeriggio all'interno della sede Asl di via Marco Polo, a Vasto.

La morte dell'apprezzato medico, anche quest'anno in prima linea nel promuovere ed attuare la campagna di vaccinazione antinfluenzale, ha gettato nello sconforto quanti lo conoscevano. In lacrime i suoi colleghi, il personale infermieristico e la dirigenza dell'azienda sanitaria di Lanciano-Vasto-Chieti, ma anche tanti cittadini che, nel corso degli anni, avevano avuto modo di conoscerlo e di apprezzarne le doti professionali e umane e lo ricorderanno sempre per la sua giovialità e disponibilità.

Le esequie funebri domenica primo marzo, alle 15, nella chiesa di Santa Maria Incoronata, a Vasto. In tanti vorranno tributare al dottor Di Marco l'ultimo saluto e stringersi attorno alla sua famiglia: i genitori Liberata ed Ernesto, la moglie Antonietta e i figli Ernesto e Ornella, cui vanno le sentite condoglianze di Zonalocale.it.