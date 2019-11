Il Comune di San Salvo ha aderito alla manifestazione promossa del coordinamento Agrinsieme Abruzzo a Pescara, "per testimoniare l'attenzione al mondo agricolo, per un settore messo ulteriormente in crisi dalle ultime decisioni del governo nazionale in materia fiscale e in particolare sulla Tasi".

In rappresentanza dell'ente, presente l’assessore alle Attività produttive, Oliviero Faienza, che ha sottolineato: "L’amministrazione comunale presieduta dal sindaco Tiziana Magnacca farà quanto è nelle sue possibilità per ridurre al minimo l’impatto dell’Imu sui terreni agricoli per essere vicini in maniera fattiva a quanti vivono del lavoro della terra e che con questa tassa devono sopportare un’ulteriore pressione fiscale".

Inoltre, il Comune di San Salvo ha scelto di scendere in prima linea al fianco degli agricoltori, per evidenziare come la pressione fiscale metta a serio rischio la ripresa economica di un comparto già in difficoltà e che ha dovuto subire anche di recente l’obbligo di pagare l’Imu sui terreni agricoli.



La protesta è perciò nei confronti del governo Renzi, considerato colpevo di "giocare sulla fiscalità la sua partita a livello propagandistico, affermando da un lato di ridurre la tassazione e il numero delle tasse, ma dall’altro effettuano tagli ai comuni, imponendo ai sindaci di diventare gli esattori dello Stato. Il Comune di San Salvo continua, intanto, a subire ulteriori tagli per 400mila euro con l’ultima legge di stabilità, che ha di fatto azzerato del tutto i trasferimenti dallo Stato".