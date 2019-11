In casa U.S. San Salvo, oltre al cammino positivo in Eccellenza sin’ora intrapreso, arrivano ulteriori buone notizie dal settore giovanile. Dopo l’ottima partecipazione al torneo di Viareggio da parte di Francesco D’Aulerio (1996) - con l’ulteriore convocazione nella rappresentativa abruzzese a Castelnuovo Vomano, dove questa mattina ha incontrato i suoi coetanei tra cui ill tecnico dovrà scegliere la squadra che rappresenterà la regione al trofeo nazionale- arriva la convocazione nella rappresentativa nazionale dilettanti under 17 del giovane Giampiero Di Pietro, classe 1998.

Il prossimo lunedì 2 marzo il giovane diciassettenne si recherà a Coverciano agli ordini del neo allenatore Egidio Notaristefano, dove prenderà parte a varie sedute di allenamento che serviranno allo staff tecnico per valutare i ragazzi che si ritroveranno nello storico e noto impianto della nazionale di Firenza sino a martedì 3 marzo. Dopo l’esordio in Eccellenza e l’impiego nella medesima categoria come titolare in due occasioni, per il giovane Di Pietro una importante opportunità ed esperienza che gli servirà per accrescere il proprio bagaglio sportivo. “La valorizzazione dei giovani in casa U.S. San Salvo- si legge nel comunicato della società calcistica sansalvese- continua a vele spiegate e i risultati sono frutto di un lavoro costante e meticoloso soprattutto da parte di tutti i tecnici con mister Gallicchio in testa. Per Di Pietro una grande occasione per mettersi a confronto con i ragazzi d’elite della nostra nazionale”.