È un problema che si ripresenta puntuale ad ogni pioggia abbondante. Lo svincolo per Lentella lungo la strada statale Trignina è chiuso al transito perchè il sottopasso è allagato. Già ieri sera la situazione iniziava a presentarsi critica, questa mattina è l'Anas a comunicare che "a seguito dell’allagamento di un sottopasso causato dalle precipitazioni atmosferiche delle ultime ore, da ieri sera sulla strada statale 650 di Fondo Valle Trigno è provvisoriamente chiuso al traffico lo svincolo di Lentella, in entrata e in uscita, al km 69, in provincia di Chieti.

Il personale dell’Anas sta monitorando la situazione e procederà alla riapertura dello svincolo appena saranno ristabilite le condizioni di sicurezza per la viabilità, compatibilmente con l’evoluzione delle condizioni meteorologiche".

Il problema è causato dal fatto che lo svincolo si trova al di sotto del livello del mare. Con il maltempo, l'aumento della portata dei fiumi Treste e Trigno, i canali di scolo perennemente intasati non riescono a liberare la strada dall'acqua. Il sindaco di Lentella, Carlo Moro, ormai da anni sollecita l'Anas per la pulizia dei canali ma, stando alla situazione oggettiva, nulla viene fatto. Qualche settimana fa, in occasione del tour delle strade disastrate del territorio, la situazione del sottopasso è stata la prima ad essere evidenziata [il video]. L'amministrazione comunale lentellesse aveva, in passato, presentato un progetto per la risoluzione definitiva del problema, da realizzare a sue spese, non ricevendo però risposta. Una situazione che, riproponendosi ad ogni ondata di maltempo, crea notevoli disagi e costringe molti a compiere manovre azzardate nel tratto di Trignina interessato per dover evitare lunghissimi percorsi alternativi.