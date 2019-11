Sono pronti a bloccare nuovamente la Trignina così come era già avvenuto nel 2000. Questa mattina lo svincolo per Lentella della statale 650 è stato chiuso per l'allagamento del sottopasso [l'articolo]. A dare voce al malcontento dei lentellesi e, in generale, ai residenti dell'entroterra, sono Carlo Moro (che di Lentella è il sindaco) e Alessandro Falcucci, con una lettera indirizzata al Prefetto, alle forze dell'ordine e agli amministratori provinciali e regionali.

"In qualità di portavoci di un comitato di cittadini lentellesi, rappresentiamo quanto segue: premesso che da tantissimi anni lo svincolo di Lentella della SS 650 Trignina al verificarsi di eventi atmosferici, come la pioggia, puntualmente si allaga creando notevoli disagi al traffico veicolare e mettendo in pericolo l'incolumità pubblica.

Constatato che l'Anas, quale Ente proprietario dello svincolo in questione, non effettua una puntuale manutenzione ai canali di scolo più volte rappresentato al responsabile del tratto stradale soggetto all'allagamento, ma si limita semplicemente ad una chiusura approssimativa dello svincolo in occasione di eventi atmosferici. Ricordato che la problematica è già stata oggetto di una contestazione da parte dei cittadini agli inizi degli anni 2000 con una manifestazione e relativo blocco del traffico sulla SS 650 Trignina.

Visto che ancora ad oggi la problematica non è stata risolta da parte dell'Ente proprietario e per evitare danni ancora più gravi che potrebbero accadere alle persone (come restare sommersi nel sottopasso o il verificarsi di incidenti stradali gravi visto manovre azzardate da parte degli automobilisti per evitare il disagio si chiede all'Ente proprietario della strada di intervenire URGENTEMENTE per la risoluzione definitiva dell'allagamento del sotto passo svincolo di Lentella SS 650. In caso non ci saranno interventi immediati volti a risolvere la problematica comunichiamo fin da ora che in data 7 marzo 2015 dalle ore 09.00 alle ore 17.00 si terrà una manifestazione di protesta all'altezza dello svincolo di Lentella con conseguente blocco della circolazione veicolare sulla 55 650 Trignina".