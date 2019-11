Sono stati presentati stamane in conferenza stampa i due corsi di formazione previsti dal Progetto Item relativi al settore della piccola pesca e al suo indotto. A spiegarne i dettagli, presso la Sala del Gonfalone, il presidente del Consiglio comunale, Giuseppe Forte, l'assessore Lina Marchesani, Loris Di Fabio, responsabile dell'ente di formazione Azzurra srl di Manoppello, e Paola Di Silvio, che sarà la docente dei due corsi.

Obiettivo delle attività, come spiegato in apertura dall'assessore Marchesani, è quello di unire le potenzialità della piccola pesca a quelle del turismo e della ristorazione. "L'aspetto importante - ha sottolineato l'assessore - è che non saranno coinvolti solo gli addetti del settore, ma anche giovani e disoccupati che vogliono affacciarsi a questo mondo che ha diverse potenzialità, sia nello specifico della piccola pesca che nel suo indotto, che va dal turismo alla ristorazione, per un progetto finanziato dalla Regione Abruzzo nell'ambito del Po Fep 2007/2013, relativo alla Misura 4.1 - Gac Costa dei Trabocchi".

Ad spiegare i dettagli dei due corsi, Paola Di Silvio: "L'Azzurra srl è di Manoppello, ma abbiamo scelto di fare i corsi a Vasto perché qui ci sono aziende molto attive nell'acquacoltura. Il progetto vuole valorizzare sia la piccola pesca che l'indotto, attraverso due distinti corsi di formazione da 70 ore ciascuno. Il primo, Pesca costiera ed acquacoltura: innovazione, ambiente marino, territorio, è rivolto a soggetti occupati nella pesca o nell'indotto, al fine di adeguarne e svilupparne le competenze sotto i profili tecnologici ed organizzativi. Il secondo, Valorizzazione e gestione integrata della produzione ittica locale e delle risorse del contesto territoriale, è invece rivolto a disoccupati, anche appartenenti ai nuclei famigliari dei pescatori, al fine di acquisire competenze nel settore e dare opportunità di nuova occupazione nella pesca o nel relativo indotto".

I corsi si terranno dopo il 22 marzo presso la sede dell'associazione Monfor, dove verranno prese anche le iscrizioni; gli interessati possono recarsi presso la sede dell'associazione, in viale D'Annunzio 68, per le iscrizioni che saranno accettate dalle 9,30 alle 12,30 del 19 e 20 marzo. Per ciascun corso sono previsti 15 uditori, ma l'ente di formazione non esclude di poter arrivare fino a 18 iscritti per corso.