Domenica sera alla sirena finale la BCC Vasto Basket potrebbe festeggiare per il raggiungimento dell'obiettivo stagionale con la matematica certezza della permanenza in serie B. Con l'ultimo posto occupato dal Francavilla lontano 12 lunghezze e con 6 giornate da disputare è solo questione di attesa. Andrea Lagioia, numero 33 dei biancorossi, è stato senza dubbio uno dei giocatori più importanti della stagione. Suo punto di forza sono i tiri dalla lunga distanza che, ad oggi, lo premiano come miglior realizzatore del girone (68 canestri da tre) e come terzo in termini percentuali (45% di realizzazioni, frutto dei 68 canestri su 151 tentativi). Lo abbiamo intervistato alla vigilia della sfida che la BCC Vasto Basket disputerà domenica 1 marzo, alle 18 al PalaBCC contro Monteroni.