È un gol su punizione di Mariagiovanna D'Angelo a regalare all'Audax Palmoli il pareggio nel recupero della 14ª giornata del campionato di serie B. La sfida rimandata lo scorso 18 gennaio per impraticabilità del Cieri di Palmoli [l'articolo] si è giocata sul sintetico di Cupello che non ha dato troppi problemi alle giocatrici in campo nonostante l'abbondante pioggia. Con il punto conquistato la squadra del presidente Angelica Nero sale a quota 20 in classifica, avvicinandosi sempre più alla matematica salvezza

La cronaca. A partire bene è la formazione ospite che, al 6', trova già la rete del vantaggio. La difesa alta dell'Audax lascia scappare via Palescandolo che supera Altieri in uscita. La reazione del Palmoli non c'è e allora sono le napoletane a spingere forte e trovare il raddoppio. Una palla persa a centrocampo permette ad una giocatrice ospite di involarsi sulla fascia sinistra e pennellare un cross perfetto su cui Palescandolo trova la facile deviazione di testa. L'Audax prova a farsi vedere nell'area avversaria e, al 24', dopo un'azione di Ciccalè, Di Ninni tenta l'acrobazia ma la palla finisce altissima.

Un minuto dopo Mariapaola Marino viene atterrata nell'area del Centro Ester con l'arbitro che concede il rigore. Tira e segna proprio la numero 10 delle Panthers, accorciando quindi le distanze. Al 30' Pastò è costretta ad uscire dal campo dopo un duro scontro di gioco, al suo posto entra Cravero. Per l'attaccante palmolese sono stati necessari accertamenti radiografici all'ospedale di Vasto. Al 32' il Centro Ester va ancora a segno. Una punizione insidiosa dalla destra fa arrivare un pallone al centro dell'area che, nella confusione, viene messo alle spalle di Altieri da una delle sue compagne. Al 42' c'è l'episodio che potrebbe chiudere il match. Pasciullo, nella sua area, colpisce il pallone con la mano, ma l'arbitro lascia proseguire tra le proteste delle giocatrici partenopee.

Nella ripresa l'Audax torna in campo con maggiore convinzione. Al 14' Di Ninni segna un gol tanto bello quanto importante. Un preciso passaggio che taglia il campo permette alla numero 7 palmolese di involarsi verso la porta avversaria e superare con un bel colpo sotto Del Pizzo. Sul 3-2 l'Audax Palmoli ci crede e continua a cercare la rete del pari. Sforzi premiati al 43' quando D'Angelo colpisce su calcio di punizione. Il tiro, da distanza notevole, è centrale, ma la palla tocca terra davanti al portiere napoletano e schizza in porta. Grande festa e a nulla serve l'ultimo assalto del Centro Ester.

Audax Palmoli - Centro Ester Napoli 3-3

Audax Palmoli: Altieri, Pelliccia (39' Mancini), Savelli, Angelone, Montelli, Pasciullo (33'st Bolognese), Di Ninni, D'Angelo, Ciccalè, Marino Mariapaola, Pastò (30' Cravero). Panchina:Berardini, Marino Marcella, Ricci, Ferrelli.

Centro Ester: Del Pizzo, De Cicco, Canonico A., Beato, Del Prete, Canonico, Sorrentino, Sorriso, Volpe, Barra, Palescandolo. Panchina: Pascale, Ferrara, Righetti, Roto, Damiano. Allenatore: Gentile