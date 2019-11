Come ampiamente previsto è il Vasto Marina ad aggiudicarsi la vittoria a tavolino per 3-0 nella sfida del campionato di Eccellenza con i cugini della Vastese. Oggi, nel comunicato ufficiale della Lega, è riportata la decisione del giudice sportivo che pubblichiamo integralmente

Il Giudice Sportivo

- esaminato il reclamo della Soc. Vasto Marina con il quale si chiede che sia inflitta la punizione sportiva della perdita della gara in danno della Soc. Vastese Calcio 1902 per non aver quest'ultima impiegato per tutta la durata della gara tre calciatori fuoriquota ricompresi uno nella fascia di età dal 1/1/1994 in poi, uno dal 1/1/1995 in poi ed uno dal 1/1/1996 in poi, denunciando che al 26' del secondo tempo la Società Vastese Calcio faceva entrare il calciatore PICCININI MIRKO classe '95 al posto del calciatore BALZANO MATTIA classe 96 violando così la norma "impiego giovani calciatori" ;

- constatato che quanto denunciato dalla Soc. Vasto Marina risponde al vero, così come emerge dal rapporto arbitrale dal quale si evince che la Soc. Vastese Calcio 1902 dal 26' del secondo tempo rimaneva in campo senza calciatore fuoriquota nato dal 1/1/1996 in poi;

- visto l'art.17 comma 5 C.G.S. nonché il C.U. Nº 2 del 3/7/2014 del C.R. Abruzzo "Impiego giovani calciatori Campionato Eccellenza - S.S. 2014/2015;

DELIBERA

a) di accogliere il reclamo e pertanto infligge la punizione sportiva della perdita della gara in danno della Soc. Vastese Calcio 1902 con il seguente risultato: Vasto Marina-Vastese Calcio 1902: 3 a 0.

La partita del 15 febbraio era stata vinta sul campo dalla Vastese [l'articolo] con il punteggio di 3-0. Ma, una fatale disattenzione della panchina al momento delle sostituzioni, aveva innescato il caos. Tra le dimissioni di mister Vecchiotti [l'articolo], poi respinte dalla società, il ricorso del Vasto Marina [l'articolo], e le accuse del Sulmona, erano stati i due presidenti, Di Domenico e Cirulli, in una conferenza congiunta, a fare luce sulla vicenda respingendo, tra l'altro, ogni accusa di combine [il video].