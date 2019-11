A meno di ulteriori cambi in corsa sarà il 19 marzo il giorno decisivo per il processo autovelox. Ieri, presso il tribunale di Vasto, c'è stata l'ultima delle udienze straordinarie fissate dal collegio giudicante per poter ascoltare i tantissimi testimoni. Ieri si è chiusa l'istruttoria, dopo l'audizione di 10 testimoni della difesa, con il coinvolgimento di una schiera di avvocati: Andreoni, Cerella, Conti, Di Silvestre,Tascione, Besca, Cordisco, Orlando, Artese e Boschetti.

Il collegio, presieduto dal giudice Italio Radoccia e con i giudici a latere Fabrizio Pasquale e Michelina Iannetta, ha fissato la data del 19 marzo per la discussione delle parti. Alle 10 toccherà al pubblico ministero Giancarlo Ciani, poi sarà la volta delle parti civili per passare poi alla difse. In serata sarà attesa la sentenza.

Gli imputati, amministratori pubblici, vigili, e imprenditori, devono rispondere a vario titolo di associazione a delinquere finalizzata alla truffa ai danni dello Stato, peculato, abuso in atti d'ufficio e violazione dell'articolo 97 della Costituzione, che stabilisce il principio di imparzialità della pubblica amministrazione.