È stato firmato il 18 febbraio l'avviso pubblicato presso l'Albo pretorio del Comune di San Salvo, relativamente alla graduatoria da cui attingere per eventuali assunzioni a tempo determinato di agenti di polizia municipale.

Possono presentare domanda (entro 30 giorni dalla prossima pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, Quarta serie speciale) tutti i cittadini membri dell'Unione Europea, con diploma di scuola secondaria di secondo grado (di durata quinquennale) e patente di guida di tipo B. Le domande vanno presentate all'Ufficio protocollo del Comune, a mezzo raccomandata all'Ufficio personale del Comune, in via Papa Giovanni XXIII, n°7 o tramite posta elettronica certificata all'indirizzo serviziopersonale@comunesansalvo.legalmail.it.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare il bando completo sul sito del Comune, alla sezione Concorsi, Bandi e Gare (clicca qui).