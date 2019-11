Nel campionato di Eccellenza abruzzese si è giunti alla decima giornata e, compreso il turno di domenica, mancano otto partite alla conclusione della stagione regolare. Con il ritorno in vetta della capolista Avezzano (dopo aver battuto 5-0 il Vasto Marina) e le inseguitrici Paterno (50) e Francavilla (49) pronte a non commettere passi falsi, si prospetta un finale di stagione davvero avvincente che, oltre alla lotta al primo posto e alla promozione diretta, vede almeno cinque squadre coinvolte nella rincorsa ad un posto nei playoff (San Salvo, Torrese, Renato Curi Angolana, Cupello e Pineto). Tra la Torrese ( a quota 41 punti) ed il Pineto (37 punti) sono solo quattro le lunghezze di differenza ed è chiaro che qualcosa potrebbe cambiare da qui al 26 aprile, data dell’ultima giornata.



Ad oggi la classifica aggiornata (senza ancora tener conto delle decisioni del giudice sportivo in merito alla partita Vasto Marina-Vastese) è la seguente:

Avezzano 52

Paterno 50

Francavilla 49

San Salvo 42

Torrese 41



Renato Curi Angolana 41

Cupello 37

Pineto 37

Vastese 35 (-3 con la sconfitta a tavolino)

Miglianico 35

Martinsicuro 31

Montorio 30

Capistrello 25



Acqua e Sapone 24

Alba Adriatica 23

Vasto Marina 13 (+3 con la vittoria a tavolino)

Sulmona 8

Rispetto alla classifica di fine girone d’andata, molti sono stati i cambiamenti e le gerarchie del girone hanno visto crescere squadre che nella prima parte del campionato avevano ottenuto poco. Aiutiamoci con i numeri. Dal 14 Dicembre in poi la formazione a portare maggiori punti a casa (sino ad oggi) è stata l’Avezzano, ottenendo 21 punti, meglio del Miglianico (18 punti) e dello strepitoso Cupello (17 punti). I cupellesi, la cui squadra a detta di molti è la vera rivelazione di questo campionato, hanno mantenuto una media davvero positiva nel girone di ritorno fatta di due pareggi, cinque vittorie e due sconfitte. Dietro ai rosso blu, in un’ipotetica classifica di questo tipo, il Francavilla (16 punti) e l’U.S. San Salvo (16 punti). La formazione di mister Gallicchio, anch’essa protagonista di un ottimo campionato, è riuscita a portarsi a casa cinque vittorie, pareggiando una sola volta e perdendo in due occasioni nel girone di ritorno. Dietro ai bianco blu la Vastese che, a qualcuno suonerà strano, è la sesta squadra del girone ad aver fatto meglio, soprattutto da quando mister Vecchiotti è seduto in panchina. Dopo il pareggio amaro contro l’Acqua e Sapone (preceduto da quello con il Francavilla e dalla sconfitta con il Miglianico) che ha portato all’esonero di Precali, la Vastese ha collezionato un altro pareggio, un’altra sconfitta nel ‘derby’ con il San Salvo e quattro vittorie consecutive (sul campo).

Non tenendo conto dell’ipotetica, quanto sicura, sconfitta a tavolino con il Vasto Marina, la Vastese ha quindi portato a casa 15 punti, tredici dei quali con mister Vecchiotti in panchina. Numeri che fanno ben sperare per il proseguimento della stagione e che, parlando a posteriori, sottolineano un fatto: se ad oggi fossero arrivate due o tre vittorie in più, ora staremmo davvero a palare di playoff in casa Vastese. Con i ‘se’ e con i ‘ma’ non si vincono i campionati, è chiaro, ma il rammarico c’è ed è giusto che ci sia, anche se è ancora presto per parlare. Tra tutte le squadre nel girone di ritorno, ad aver fatto peggio- e peggio di così non si poteva davvero fare- è stato il Vasto Marina che nelle otto partite giocate della seconda fase della stagione (una partita in meno giocata come l'U.S. San Salvo, il Sulmona, Capistrello, Montorio, Angolana, Paterno e Torrese) non ha mai ottenuto un risultato utile. O meglio, un risultato utile lo ha ottenuto, ma non ancora è stato ufficializzato (vittoria 3-0 a tavolino con la Vastese). Otto sconfitte che pesano e non poco sulle spalle del presidente Pasquale Cirulli che avrebbe voluto vivere in acque più sicure. Con gli infortuni, le assenze, un mercato povero a gennaio, gli errori e le partenze, il Vasto Marina spera in una buona riuscita nei playout, anche se dovrà comunque ottenere qualche risultato utile nelle prossime partite. Stilando, allora, una classifica che tiene conto dei punti ottenuti nel girone di ritorno, ecco il quadro generale:

Avezzano 21

Miglianico 18

Cupello 17

Francavilla 16

San Salvo 16

Vastese 15 (-3 per la sconfitta a tavolino)

Torrese 14

Paterno 14

Martinsicuro 14

Renato Curi Angolana 13

Montorio 11

Pineto 10

Acqua e Sapone 10

Alba Adriatica 7

Sulmona 5

Capistrello 1

Vasto Marina 0 (+3 considerando la vittoria a tavolino)

Come si può notare tra le prime sei posizioni appaiono tre delle quattro squadre locali e il divario, tra di queste, non è neanche poi così ampio. C'è da considerare anche l'eventualità che i playoff o i playout non vengano disputati (nei casi previsti dal regolamento) ma su questo aspetto è meglio tornare più in là ed aspettare ancora qualche altra giornata. Intanto domenica c’è un turno importante da affrontare per il San Salvo impegnato a Capistrello, il Cupello in casa contro l’Alba Adriatica, il Vasto Marina che ospita davanti al proprio pubblico il Francavilla e la Vastese se la vedrà in trasferta con la Torrese. Tra soddisfazioni e rimpianti, la stagione non è ancora finita e staremo a vedere quali sorprese ha ancora da riservarci.

Prossimo turno

Capistrello-San Salvo

Cupello-Alba Adriatica

Martinsicuro-Miglianico

Paterno-Acqua & Sapone

Renato Curi Angolana-Avezzano

Torrese-Vastese Calcio

Vasto Marina-Francavilla

riposa: Pineto