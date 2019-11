La sezione Arbitri di Vasto organizza, nella corrente stagione sportiva, un corso per arbitri di calcio della Figc che avrà inizio il 9 Marzo 2015 e che avrà la durata di circa un mese e mezzo. L'iscrizione al corso è riservata a tutte le persone del territorio di ambedue i sessi che abbiano compiuto il quindicesimo anno di età e non superino i 35 anni. Il corso è completamente gratuito e, una volta conseguita la qualifica di arbitro, si avrà diritto ad una tessera federale per il libero accesso a tutte le gare di calcio organizzate dalla Figc su tutto il territorio nazionale.

Per informazioni ed iscrizioni ci si potrà rivolgere ai numeri 347/2807650 o 340/0542533 oppure inviando i propri dati anagrafici per e-mail a: vasto@aia-figc.it