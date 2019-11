Giro, girotondo…..com’è bello il mondo! Venite a trovarci! Le iscrizioni sono aperte per l’anno 2015/2016. La scuola accoglie bambini di età compresa tra i 3 mesi e gli 11 anni suddividendoli nelle classi di NIDO, SEZIONE PRIMAVERA, SCUOLA DELL’INFANZIA, DOPOSCUOLA.

Accogliamo le esigenze di tutti i bambini con personale qualificato. Il plesso scolastico è autosufficiente, potendo garantire una cucina interna in grado di preparare menù personalizzati, adatti anche ai bambini celiaci, e degli spazi esterni dotati di verde attrezzato e area giochi per i necessari momenti di svago all’aria aperta. Tante attività per crescere, imparare e divertirsi, sfruttando le strutture interne.

Vengono organizzate molte attività extrascolastiche pomeridiane, per la gioia dei più piccoli, oltre al doposcuola. Per i genitori, grazie ai vari servizi messi a disposizione dalla scuola, è tutto molto più semplice. Alcune di queste si svolgono in sede come nuoto, danza, ping pong, calcio, pallavolo, pattinaggio artistico, arti marziali, per le altre, come il catechismo, è previsto un servizio gratuito di navetta. Il Girotondo pensa a tutto. Sono tanti anche i corsi curriculari che si svolgono all’interno: inglese, psicomotricità (nella scuola dell’infanzia), laboratori di cucina, canto, ballo, recitazione e artistici. Oltre ai progetti di ceramica in collaborazione con Giuseppe Buono di Creta Rossa, un percorso completo di crescita per tutte le età Il Girotondo parteciperà anche al più importante evento italiano e internazionale di quest’anno, l’Expo 2015, con un progetto finalizzato a studiare l’alimentazione attraverso la conoscenza di tutti i semi e del loro utilizzo.

Un altro fiore all’occhiello della Scuola Paritaria Il Girotondo di Vasto è il Progetto Musica: un interessante itinerario didattico basato sull’educazione alla capacità di ascolto del linguaggio

musicale nella prima infanzia, coordinato dalla dottoressa Marilena La Palombara (psicologa,

psicoterapeuta, musicista, musico terapeuta ed esperta in didattica infantile) e basato sulla didattica ORFF Shulwerk e sulla Teoria dell’Apprendimento Musicale Infantile di E. Gordon. Il Girotondo inoltre collabora in vari progetti innovativi studiati per la formazione dei genitori e corpo docente come il corso di primo soccorso pediatrico tenuto dal personale del 118 di Vasto e incontri di pedagogia con la dottoressa Mariella Fiore.

Durante l’anno scolastico vengono organizzati vari eventi con fini ludici (per genitori e bambini) come la festa di carnevale, la festa del papà, della mamma, ecc. gite scolastiche e uscite didattiche. La scuola è aperta dal lunedì al venerdì dalle 7:15 alle 18:30 con servizio mensa interna (che presta attenzione anche a casi di allergie e intolleranze), il sabato l’orario è 7:30 – 13:00, senza servizio mensa. Mel mese di luglio poi tutti al mare!

