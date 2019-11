Saranno necessari ulteriori accertamenti medici per risalire alle cause della morte di Emiliano Marraffini, trovato privo di vita lunedì mattina in un vano sottoscala della gradinata che da via Adriatica conduce al Parco Muro delle Lame di Vasto.

Oggi l'autopsia è stata eseguita dal medico legale della Asl provinciale, Pietro Falco: "Come era stato già evidenziato da una prima ricognizione cadaverica - spiega l'anatomopatologo - anche l'esame autoptico ha confermato che non ci sono segni di violenza. Ho prelevato tessuti e liquidi biologici per le analisi istologiche e tossicologiche, che si svolgeranno a Roma e i cui esiti dovrebbero arrivare nel giro di una decina di giorni".