Doppio incontro culturale promosso dal laboratorio politico-culturale San Salvo Democratica per i giorni 11 e 13 marzo. L'obiettivo è "riflettere, approfondire, confrontarsi e fare memoria su tematiche sociali, politiche e culturali e su straordinarie vicende che hanno segnato la storia della nostra città e della nostra gente".

Ospite d'onore di mercoledì 11 marzo sarà la dottoressa Aleida Guevara, "figlia di quell'Ernesto Che Guevara ancora oggi al centro di studi e dibattiti". La Guevara sarà in Italia per un ciclo di conferenze che prenderà il via proprio da San Salvo. "Ci confronteremo con lei sui temi di giustizia sociale, della povertà - commenta Domenico Di Stefano, di SSD -. Recentemente lei è intervenuta molto anche sulla questione USA-Cuba, sul rapporto tra il suo Paese e il resto del mondo".

Il secondo appuntamento è quello di giovedì 12 marzo. "A 65 anni esatti, ricorderemo con l'ausilio di storici, studiosi e diretti protagonisti e testimoni dell'epoca l'occupazione di Bosco Motticce da parte di oltre 1.500 sansalvesi, pagina gloriosa e indimenticabile della storia di San Salvo, dei suoi contadini, della sua popolazione".

Entrambi gli appuntamenti si terranno presso l'Hotel Tomeo (ex Gabri) di San Salvo, alle ore 18.