E' stata entusiasmante l'esperienza di Gaia Smargiassi nel 10° torneo internazionale giovanile di tennistavolo di Meze (Francia) cui ha partecipato con la nazionale italiana. Dopo tre giorni di allenamenti con i migliori tecnici europei, i giovanissimi pongisti si sono sfidati in accese sfide per conquistare la vittoria finale.

Nel doppio la vittoria è andata a Gaia Smargiassi-Aurora Cicuttini (insieme nella foto in home page), che hanno battuto nella finalissima l'altra coppia italiana Bressan-Roncallo con il punteggio di 3-2. La formula prevedeva la disputa di 2 singolari, un doppio, ed altri due singolari, fino al raggiungimento della vittoria finale. Gaia Smargiassi, che non era mai riuscita a vincere contro le forti connazionali, questa volta le ha battute entrambe, contribuendo in maniera decisiva alla vittoria finale, mentre l'altro punto è arrivato dalla Cicuttini.

Positiva anche l'esperienza nel singolare, che ha visto salire Gaia Smargiassi sul terzo gradino di un podio tutto tricolore, segno del buon lavoro che i tecnici della nazionale italiana stanno svolgendo con i giovanissimi del tennistavolo.

I risultati di Gaia sono stati accolti con grande entusiasmo dal presidente della San Gabriele Tennistavolo, Michele Ciaffi, e dal suo allenatore Shan Jun, con cui la giovanissima atleta vastese ha già ripreso a prepararsi in vista del prossimo appuntamento azzurro a Lignano Sabbiadoro.