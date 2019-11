Si chiama Spazi per l'anima la mostra fotografica di Costanzo D'Angelo che giovedì 26 febbraio alle 18 farà da cornice all'evento dedicato alle emozioni. Presso Non solo Cafè (Circonvallazione Histoniense 520) si svolgerà l'incontro moderato da Nino Fuiano, dirigente scolastico ed esperto di PNL, con la partecipazione della scrittrice Patrizia Angelozzi, che ha partecipato con i suoi versi alla costruzione della mostra, dell’esperto di formazione Claudia Gatella, che ha dato il titolo alle opere esposte e della neurologa Mafalda Cipulli. L'appuntamento sarà accompagnato dalla musica di Stefano De Libertis e dei suoi allievi.

"Spazi per l'anima - si legge nella presentazione dell'incontro - vuole essere si una provocazione, ma anche una riflessione sul cercare spazi individuali, personali, spazi che oggi quasi non si hanno più,immersi come siamo nei social network e nella routine. Sarà interessante e, perché no, divertente, scoprire che la nostra anima fa strani giochi e che davvero ha un peso e uno spazio".