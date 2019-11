Vittoria netta per la Vastese calcio a 5 nella 4ª giornata di ritorno del campionato di serie D. I biancorossi hanno battuto 6-3 il Sant'Eusanio e si mantengono in scia del Paglieta primo in classifica. Il primo tempo del match si è concluso sul 2-1 per i padroni di casa. Poi, Scafetta e compagni hanno dilagato fino al 6-3. Per i vastesi sono andati a segno due volte a testa Scafetta e Romagnoli, poi Cassone e D'Adamo.

Esordio anche per la squadra dei pulcini, novità della stagione per la società biancorossa che punta sul settore giovanile per tornare in alto. Nella prima partita ufficiale i piccoli calciatori hanno battuto i pari età del Vigor Lanciano con il punteggio di 14-2. Ben 8 le reti di Sulaj, poi 2 per Porfirio, e un gol a testa per Marino e Borgia.