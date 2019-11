Si concluderà sabato 28 febbraio, con la disputa del torneo misto riservato alle classi quarte e quinte, la manifestazione sportiva Scuolavolley 2015 - 15° Trofeo Carichieti, organizzata dal Cedas Sevel di Atessa sotto l’egida del Comitato Regionale Abruzzo dello CSAIN (Centri Sportivi Aziendali Industriali).

Sabato scorso, intanto, si è svolta presso la palestra dell’I.S. Da Vinci-De Giorgio ed il palazzetto dello sport di via Masciangelo a Lanciano la prima giornata di gare, con in calendario il torneo misto riservato alle rappresentative del primo triennio, al quale hanno aderito 6 Istituti medi superiori: l'Istituto tecnico Commerciale e Geometri E. Fermi, I.S. Vittorio Emanuele II e l'IIS Da Vinci–De Giorgio di Lanciano, l'I.I.S. Silvio Spaventa di Atessa, l'Istituto Omnicomprensivo di Guardiagrele ed l'I.I.S. E. Mattei di Vasto.

Al termine di un’intensa mattinata, iniziata con le qualificazione e proseguita poi con le semifinali e le finali, ha vinto la formazione dell’I.S. Vittorio Emanuele II, con una squadra formata da Alice Di Tizio, Germano Rustignoli, Leonardo Marino, Irene Marcucci, Daniele Di Tullio, Giulia Masciangelo, Matteo Di Brigida, Samuele Di Marco, Melissa Colabattista, MariaLucia Muscente, Sabrina Di Giuseppee Ilaria De Vitis. I lancianesi, guidati in panchina dal professor Pietro Zulli, in una finale molto combattuta hanno avuto la meglio sulla squadra dell’I.S. E. Mattei di Vasto, formata da Alice Langella, Lorenza Gatta, Nicola Tana, Cristian Lauditi, Martina Apoloni, Giuseppina Cupaiolo, Giorgia Cirulli, Diego Polverigiani, Simone Pio Capitaneo e Kevin Manfredi, allenati dalla professoressa Ada Mosca. Sul gradino più basso del podio sono saliti i ragazzi dell’Omnicomprensivo di Guardiagrele: Luana Panaccio, Francesca Alimonti, Francesca Fontana, Lia Ianieri, Camilla Zulli, Lucia Dell’Arciprete, Lorenzo Paolucci, Antonio Massaro, Simone Pomponio, Giovanni Fresa, Emidio Scioli e Morgan Forlano, allenati dalla professoressa Luciana Pietrantonio.