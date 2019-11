È sempre la stessa zona, nel tratto dalla rotonda di piazza Verdi a quella di Porta Nuova, a far emergere le note criticità rispetto alla condizione delle condotte d'acqua in città.

A luglio si erano aperti due metri di voragine in via Crispi (qui l'articolo), a pochi metri da piazza Verdi; questa mattina, invece, due voragini più piccole si sono aperte più sopra, alla rotonda che incrocia via Crispi con via Roma. Una gran quantità d'acqua è emersa dall'asfalto, provocando le buche, sulle quali fortunatamente non sono transitate automobili.

L'acqua, dalle buche, si è riversata in strada, formando rivoli che hanno attraversato tutta la discesa di via Roma. Sul posto, sono giunti gli operatori della Sasi, muniti di ruspa, per effettuare le riparazioni del caso. Chiusa l'acqua nel tratto interessato dalla perdita, la ruspa ha dovuto ripulire la piccola voragine formata, alla ricerca del tubo rotto.

L'ennesimo episodio che conferma il pessimo stato delle condutture cittadine.