Olio esausto sversato nei tombini delle acque bianche. Sono stati gli uomini del nucleo ambientale della Protezione Civile di Vasto ad accorgersi di quanto era avvenuto in via Pescara. Secondo quanto riferito dal responsabile della PC, Eustachio Frangione, circa 20 litri di olio minerale esausto era stato gettato sul manto stradale da una traversa di via Pescara e da qui era finito in un tombino di raccolta delle acque piovane.

Gli uomini della protezione civile hanno così allertato la Guardia di Finanza che è giunta prontamente sul posto e ha individuato il luogo da dove proveniva l'olio. Si tratta della casa abitata da una famiglia di nazionalità rumena. Le guardie ambientali hanno redatto un verbale di accertamento della condotta illecita che verrà preso in carico dal settore ecologico della Polizia Municipale.