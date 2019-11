Da due giorni non si hanno più notizie di un uomo residente a Vasto, A.A., 46 anni. Dipendente della Pilkington di San Salvo, non si è recato al lavoro né ieri sera, né stasera. Non sanno dove si trovi né i colleghi, che lo aspettavano per il turno di notte e ai quali non ha comunicato l'intenzione di assentarsi, né la sua compagna, che oggi ha denunciato la scomparsa ai carabinieri. Avviate le ricerche.

Le ultime informazioni che le forze dell'ordine hanno di lui risalgono a domenica sera, quando è stato segnalato un incidente stradale di cui il 46enne è rimasto coinvolto in territorio di Ortona.