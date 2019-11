Dopo la vittoria a suon di gol contro la Femminile Chieti (10-0 sfida fuori classifica) le ragazze della Pro Vasto hanno ottenuto la sesta vittoria stagionale battendo 3 a 2 in trasferta l’Intrepida Ortona. Il successo ottenuto domenica catapulta le biancorosse in terza posizione in classifica con 21 punti, agganciando le ortonesi, sfruttando anche la sconfitta del Real Bellante (2-1 contro la Femminile Pescara). Nella sfida contro l’Intrepida, a sbloccare il risultato nel primo tempo è Mazzatenta dopo due minuti, seguita poi dalla Di Viseti che al 6’ insacca la rete del 2-0. Non contenta, la giocatrice vastese realizza la sua doppietta personale al 30’ sempre della prima frazione di gioco. Dopo la pausa negli spogliatoi la Pro Vasto, sicura del proprio vantaggio, allenta un po’ la presa e l’Interpida, grazie al contributo delle sue attaccanti, riesce a trovare due reti che accorciano il divario tra le due formazioni, ma che alla fine varranno poco perché il match si conclude 3-2 per le ospiti. Tre punti portati a casa da Di Viesti e company e tanta soddisfazione per un cammino sin’ora davvero positivo in questa stagione. La settimana prossima le vastesi torneranno a giocare in casa e lo faranno ospitando il Porto S. Elpidio.

Tutti i risultati della terza giornata di ritorno

Olimpia Femminile-Castelnuovo Vomano 0-17

Real Bellante-Femminile Pescara 1-2

Femminile Chieti-Lanciano 1-7

Porto S.Elpidio- Pizzoli 1-0

Intrepida Ortona-Pro Vasto 2-3

riposa: Aquilana

La classifica aggiornata

Castelnuovo Vomano 34

Pescara Femminile 28 *(una partita in meno)

Pro Vasto 21 *(una partita in meno)

Intrepida Ortona 21

Real Bellante 20

Lanciano 14 *(una partita in meno)

Porto S. Elpidio 13 *(una partita in meno)

Pizzoli 7 *(una partita in meno)

Aquilana 4 *(una partita in meno)

Olimpia Femminile 0

Femminile Chieti (fuori classifica)