Più che una introduzione all’Architettura, la conferenza svolta nell’auditorium del Liceo Artistico il 23 febbraio scorso, è stata un vero e proprio affascinante viaggio nel mondo delle opere create dagli uomini. Relatore dell’incontro, organizzato dalla professoressa Rosita Paganelli, promosso dall’indirizzo di Architettura e Ambiente del Liceo, l’architetto Domenico Potenza, ricercatore di Composizione architettonica e urbana e docente incaricato dell’Università di Pescara. Membro della Commissione per il Premio Umanesimo di Pietra per la Storia, è socio fondatore e responsabile scientifico dell’AAA, l'Agenzia per l’Architettura in Abruzzo, visiting professor presso l’USA Institute di New York, Buenos Aires, Montreal, membro dell’Osservatorio sull’artigianato artistico in Italia e promotore di molteplici attività culturali anche all’estero.

Un viaggio, dicevamo, compiuto partendo dai materiali lapidei delle cave di pietra fino all'utilizzo delle materia nelle forme dell’arte delle costruzioni realizzate dai grandi architetti nel corso della storia. Dai templi greci alle strutture in metallo, al cemento armato, all’architettura informale, alle costruzioni a basso impatto ambientale, attraverso immagini, disegni, progetti. Realizzazioni di Le Corbusier, Mies Van der Rohe, Renzo Piano, Frank Gehry, Frank Lloyd Wright, fino alla Makoko Foating School di Nlé, Lagos Nigeria, una scuola galleggiante perfettamente funzionante, dotata di pannelli solari, cisterne per il riciclo delle acque e integrata nell’ambiente circostante, realizzata dalla manodopera locale. L’architettura povera, ma geniale di cui ha parlato Potenza, citando le città informali, come quella di Sao Paulo, della riqualificazione delle favelas, in cui sono impegnati architetti di tutto il mondo. La dimensione avventurosa dell’architettura, per usare una espressione cara a Renzo Piano, è stata percepita dagli ascoltatori attenti, da coloro che sono stati rapiti dalle immagini e dalle parole dell’Architetto Potenza. La dirigente Letizia Daniele ha espresso il proprio entusiasmo di fronte all’idea di bellezza scaturita da esse: "Promuovere simili interventi non solo all’interno di una scuola che produrrà nuovi artisti è un dovere nei luoghi in cui si fa cultura".

"Al di là del senso e della ragione, del fare e del costruire - ha sottolineato l'architetto Potenza - ci si accorge comunque che esiste una dimensione imprendibile, che non si riesce a misurare. Una dimensione che incorpora l’ordine della poesia e della scienza nello stesso momento, consegnandoci quello scarto indispensabile tra la regola e l’intuizione tra la precisione e l’ineffabile, tra la misura e l’incommensurabile. Bisogna essere utopisti, - ha concluso Potenza citando Renzo Piano - occorre sempre credere che il nostro lavoro cambierà il mondo, e magari raggiungere la dimensione dell’armonia, quel tramite attraverso il quale arrivare alla bellezza".