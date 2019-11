Due vittorie ed un pareggio per le squadre juniores d’Elite locali, in una ventesima giornata che ha visto ritornare alla vittoria la capolista Renato Curi Angolana (vittoriosa 3-2 sulla Spal Lanciano in trasferta) mantenendo un primato che, a sei giornata dal termine della stagione, sembra essere quasi definitivo. Quasi.

Turno di campionato, quello andato in scena ieri pomeriggio, che ha visto sfidarsi le due giovani squadre vastese, il Vasto Marina di mister Baiocco e la Vastese di mister Di Martino. Nel match, molto combattuto, a passare in vantaggio nel primo tempo è stato il Vasto Marina grazie al colpo di testa vincente di Forte alla mezz’ora. Nella ripresa il pareggio della Vastese arriva dopo cinque minuti, quando Marchioli firma l’1-1. Diverse poi le occasioni per il Vasto Marina che con Monachetti colpisce quattro volte il palo e per la Vastese protagonista assoluto il portiere Schiavone, autore di un'ottima prestazione che ha permesso ai suoi di portarsi a casa il pareggio. Per la Vastese sicuramente un punto guadagnato (con una panchina molto ridotta come al solito) mentre per il Vasto Marina due punti persi, avendo una rosa superiore rispetto ai cugini e sedendo nella parti alte della classifica. Qualche assenza anche per mister Baiocco che da diverso tempo deve fare i conti con una panchina molto più corta rispetto ad inizio anno e questo fattore ha influito sui risultati e sulla classifica che, ad oggi, vede i biancorossi scendere al sesto posto.

Ci crede ancora il Cupello nella vittoria del campionato e sul campo della D’Annunzio Marina passa per 2-1. Partiti in svantaggio dopo aver subito gol da calcio di rigore (dubbio) al 5’ del secondo tempo, i rosso blu si sono fatti forza e sono riusciti prima ad agguantare il pareggio con il gol di Marchioli al 65’, ed infine la vittoria firmata al 75’ dalla rete di Di Croce del definitivo 2 a 1. Altri tre punti portati a casa per la vice-capolista che sino all’ultima giornata proverà a strappare quel primato che la Renato Curi Angolana protegge ‘senza insidie’ da moltissimo tempo. Mai dire mai. Nelle prossime tre giornate, o forse anche prima, i pescaresi potrebbero chiudere la pratica qual’ora il Cupello commettesse un passo falso. Sette punti dividono le due squadre in classifica, contando che i cupellesi devono ancora recuperare il derby con il San Salvo (in caso di vittoria contro i cugini bianco blu la differenza si porterebbe a soli quattro punti).

Anche l’U.S. San Salvo vorrebbe continuare a vincere sino alla fine e lo ha dimostrato anche ieri, battendo 3-0 in casa l’Acqua e Sapone. Una vittoria arrivata grazie al solito contributo offensivo di Colitto (doppietta personale per lui) e al gol di Cirese. Tre punti portati a casa che anticipano lo scontro diretto di settimana prossima contro il Francavilla in trasferta.

Tutti i risultati della ventesima giornata

D’Annunzio Marina-Cupello Calcio 1-2

Folgore Sambuceto-S. Anna 1-0

Il Delfino Flacco Porto 1-0

River Casal-Miglianico Calcio 3-0

San Salvo-Acqua e Sapone 3-0

Spal Lanciano-Renato Curi Angolana 2-3

Vasto Marina-Vastese 1-1

La classifica aggiornata

Renato Curi Angolana 46

Cupello Calcio 39 *(una partita in meno)

Francavilla 34

San Salvo 34 *(una partita in meno)

River Casale 31

Vasto Marina 31

Il Delfino Flacco Porto 30

Spal Lanciano 29

Folgore Sambuceto 27

Acqua e Sapone 23

Vastese 22

Miglianico 21

D’Annunzio Marina 14

S.Anna 12



Per quanto riguarda invece il campionato Juniores regionale, vincono e festeggiano sia il Casalbordino (1-0 contro il Tre Ville) che il Vasto Calcio (2-0 con il Fossacesia). I vastesi sono riusciti a passare in vantaggio al 48’ grazie alla rete di Polisena, seguita da quella del solito Finamore all’83’. Con questi tre punti conquistati il Vasto Calcio si attesta primo in classifica a quota 32 punti insieme al San Vito e al Mario Tano, ma con una gara ancora da recuperare. Segue il Casalbordino a quota 29 punti.

Tutti i risultati della sedicesima giornata

Casalbordino-Tre Ville 1-0

San Vito-Mario Tano 1-2

Sporting Casoli-Maiella Calcio 4-1

Vasto Calcio-Fossacesia 2-0

Villa S. Maria-Real Caldari 6-2

Virtus Ortona- Valle del Foro 3-1

riposa: Fara San Martino

La classifica aggiornata

Vasto Calcio 32 *(una partita in meno)

Mario Tano 32

S.Vito 32

Casalbordino 29

Fossacesia 28

Virtus Ortona 28

Sporting Casoli 26

Maiella Calcio 18

Villa S.Maria 17

Valle del Foro 15

Tre Ville 10 *(una partita in meno)

Fara San Martino 7

Real Caldari 1 *(una partita in meno)