Se il buon giorno si vede dal mattino per Andrea Iannone la stagione 2105 del motomondiale sarà davvero entusiasmante. Dopo la presentazione in grande stile a Borgo Panigale per i piloti del Ducati Team è arrivato il momento di provare in pista la nuova Desmosedici GP15. L'occasione buona sono stati i test IRTA iniziati ieri a Sepang con Iannone e Andrea Dovizioso che, dopo essersi riscaldati sulle GP14.3, ultima evoluzione della moto della passata stagione, sono saliti in sella delle Desmosedici nuove di zecca.

La prima giornata di prove in pista è durata fino a metà del pomeriggio, perchè poi un violento temporale ha interrotto le attività del team Ducati. Per Iannone, alla prima stagione con la livrea rossa, 26 giri con la nuova GP15, con un miglior tempo di 2’02”142 che lo ha fatto risultare il 15° di giornata.

Al secondo giorno sulla GP15 le cose sono andate decisamente meglio. La pioggia ha dato tregua ai piloti che hanno potuto girare per tutta la giornata. E per Iannone sono arrivati tempi importanti. Infatti, il pilota vastese, ha girato 2 secondi più veloce di ieri, fissando, a fine turno, il suo miglior tempo in 2'00''098, piazzandosi terzo a poco più di due decimi dal campione del mondo Marc Marquez e dietro anche a Lorenzo ma davanti al suo compagno di squadra Dovizioso. In particolare la GP15 inizia a farsi apprezzare per la sua stabilità nell'ingresso in curva, fattore sempre carente nelle passate stagioni.

"Avevo davvero tanta voglia e curiosità di poter provare la GP15 e sono soddisfatto del mio primo approccio con la nuova moto- aveva detto ieri a fine test -. La aspettavamo tutti con impazienza e non vedevamo l’ora di scendere in pista e le mie impressioni sono molto positive". Oggi le sue dichiarazioni non nascondono l'entusiasmo per come stanno andando le cose. "Sicuramente oggi è stata una bella giornata. Questa mattina, quando abbiamo iniziato a girare, sono riuscito a trovare subito un feeling migliore con la GP15 e sono contento che giorno dopo giorno, facendo dei chilometri con questa nuova moto, io riesca ad acquisire sempre più feeling. In più siamo riusciti a migliorare il setup della moto e siamo stati abbastanza veloci. Più del time-attack nel finale, sono contento del lavoro svolto durante la giornata, perché mi ha consentito di fare il mio tempo con la gomma dura. Il team sta lavorando molto bene, e la moto sta crescendo giorno dopo giorno. E’ migliorata molto nei cambi di direzione e nell’agilità ed è più veloce da una curva all’altra e questi sono tutti aspetti positivi".