Si sono svolte sabato scorso presso il Gabry Park Hotel di San Salvo le elezioni per il rinnovo degli organi direttivi del comitato provinciale dall'Arci Pesca Fisa, che hanno visto riconfermare presidente per i prossimi quattro anni Giuseppe Zappetti. Al suo fianco, ci saranno i vice presidenti Vincenzo Di Rito e Paolo Ninni e i consiglieri Vittorio Belfiglio, Federico Di Toro, Pierino Lizzi e Angelo Pessolano. Per il collegio dei revisori dei conti sono stati eletti i soci Gianluca Sangermano, Fernando Di Toro e Filippo Marchesani, mentre come coordinatore di mandamento provinciale è stato eletto Danilo Ferri, votato ad unanimità dall’assemblea delle Guardie.

Tra gli obiettivi fissati dalla nuova squadra, quello di una maggiore crescita attraverso l’organizzazione e la gestione sportiva, di aggiornamento e riqualificazione nei settori Ambiente, Vigilanza e Protezione Civile.

“La nostra vera forza - ha spiegato il presidente Zappetti per l'occasione - risiede nell’attività dei singoli soci e pertanto è solamente attraverso la loro partecipazione attiva e costante che possiamo sperare di vedere realizzati i nostri progetti".