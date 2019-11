Si è giocata l'ottava giornata della seconda fase dei campionati allievi e giovanissimi regionali abruzzesi, ecco il punto della situazione.

Allievi girone d´élite per il titolo regionale: La capolista River Casale viene fermata sull´1-1 dal Poggio degli Ulivi, ne approfittano e si avvicinano alla vetta il Pineto e la R.C. Angolana che battono la Bacigalupo e la Marsica; sorride anche la D´Annunzio Marina (2-1 sul Cologna), mentre l´Amiternina conquista il primo successo della seconda fase superando per 2-0 la Caldora.

Classifica allievi girone d'élite per il titolo regionale: River Casale 19, Pineto 17, D'Annunzio Marina e R.C. Angolana 15, Caldora 12, Cologna 10, Poggio degli Ulivi 9, Amiternina 5, Bacigalupo 4, Marsica 2



Giovanissimi girone d´élite per il titolo regionale: C´è un terzetto in testa: la Virtus Vasto piega il Celano e lo aggancia, così come il Poggio degli Ulivi che impatta per 1-1 contro il River Casale; termina in parità anche Cologna-D´Annunzio Marina, vincono invece i Delfini Biancazzurri e l´Olympia Cedas rispettivamente contro la R.C. Angolana e il San Nicolò.

Classifica giovanissimi girone d'élite per il titolo regionale: Celano, Poggio degli Ulivi e Virtus Vasto 16, D'Annunzio Marina 13, Olympia Cedas 12, River Casale 11, Delfini Biancazzurri 10, Cologna 8, R.C. Angolana 7, San Nicolò 6



Allievi girone B per la salvezza e per la Coppa Abruzzo: Il Manoppello Arabona sconfigge il Miglianico e conserva 4 punti di vantaggio sullo Sporting Casoli, vittorioso sul terreno della Giovanile Chieti; nella lotta per non retrocedere affermazioni fondamentali per il Francavilla (2-0 sul Lauretum) e per il Ripa (2-1 sull´Acqua e Sapone), finisce a reti inviolate invece la sfida tra Spal Lanciano e Virtus Vasto.

Classifica allievi girone B per la salvezza e per la Coppa Abruzzo: Manoppello Arabona 18, Sporting Casoli 14, Fossacesia e Spal Lanciano 11, Francavilla e Virtus Vasto 10, Miglianico e Ripa 9, Acqua e Sapone 8, Giovanile Chieti 7, Lauretum 3



Giovanissimi girone B per la salvezza e per la Coppa Abruzzo: Sorridono il Lauretum e la Bacigalupo che superano rispettivamente la Gladius e la Giovanile Chieti e restano nelle prime due posizioni, bene anche i Quattro Colli che si aggiudicano per 3-1 lo scontro salvezza contro il Penne; chiudono il quadro dell´8° turno i pareggi nelle gare Caldora-Atletico Montesilvano (0-0) e Fossacesia-Francavilla (1-1).

Classifica giovanissimi girone B per la salvezza e per la Coppa Abruzzo: Lauretum 19, Bacigalupo 18, Manoppello Arabona 14, Gladius 13, Fossacesia 11, Francavilla 10, Quattro Colli 7, Caldora e Penne 5, Giovanile Chieti 3, Atletico Montesilvano 1

Per quanto riguarda invece le sfide che hanno visto impegnate le giovani formazioni della Bacigalupo Calcio Vasto, ecco in sintesi cosa è accaduto.

Allievi sperimentali: Bacigalupo- L’Aquila (3-1)- Sei vittorie e due pareggi nelle ultime otto giornate: continua l´inarrestabile striscia positiva degli allievi sperimentali della Bacigalupo che battono anche L´Aquila e proseguono il loro bellissimo campionato. E´ il quarto successo consecutivo per i ragazzi di mister Maurizio Baiocco che, nella sfida d´alta classifica giocata al campo di Vasto Marina, sono andati a segno con Natarelli, Benvenga e De Rosa; nei minuti conclusivi L´Aquila accorcia le distanze, fissando il risultato finale sul 3-1. E´ davvero un gran momento di forma per gli allievi sperimentali della Bacigalupo che stanno recitando un ruolo da protagonisti in questo difficile campionato: nel prossimo turno è in programma la dura trasferta sul terreno della Marsica.



Allievi regionali: Pineto Bacigalupo (3-2)- Ancora una sconfitta nel finale per gli allievi regionali della Bacigalupo che perdono per 3-2 sul difficile campo del Pineto. I vastesi erano riusciti a recuperare due reti di svantaggio andando a segno con Marzocchetti e Vicoli e portandosi sul 2-2, ma allo scadere i padroni di casa hanno siglato il gol della vittoria; ancora una volta sono i minuti conclusivi a essere fatali alla squadra di mister Maurizio Baiocco che comunque cercherà il riscatto nella prossima sfida interna con la Marsica.



Giovanissimi regionali: Bacigalupo-Giovanile Chieti (2-0)- Sesta vittoria consecutiva per i giovanissimi regionali della Bacigalupo che tra le mura amiche piegano con il punteggio di 2-0 la Giovanile Chieti e proseguono la loro serie positiva. Sotto una fitta pioggia sono gli ospiti i primi a rendersi pericolosi in un paio di circostanze, ma un´imprecisione di un attaccante neroverde e un´uscita del portiere locale Roberti salvano i vastesi che, poco dopo, rispondono e al 10´ si portano in vantaggio con Nuozzi (quinto gol stagionale per lui). Passa qualche minuto e al 23´ la Bacigalupo riesce a raddoppiare: caparbia azione di Antenucci S. che ruba palla sulla fascia destra, assist in mezzo per Farina che con un perfetto tiro di sinistro firma la rete del 2-0, punteggio sul quale si va al riposo.

Nella ripresa la gara resta abbastanza equilibrata, con la squadra di mister Luigi Menna che gestisce i due gol di vantaggio pur andando vicina al tris in diverse circostanze; il match finisce comunque 2-0 per i vastesi che ottengono un successo importante contro un avversario che ha dimostrato di valere di più del penultimo posto in classifica occupato attualmente. Continua il buon momento dei giovanissimi regionali della Bacigalupo che conquistano la sesta vittoria consecutiva: nel prossimo turno è in programma la difficile trasferta di Manoppello.

Il Tabellino:

Bacigalupo-Giovanile Chieti 2-0 (2-0)

Reti: 10´ Nuozzi (B), 23´ Farina (B).

Bacigalupo: Roberti, Santilli, Maroscia, Plescia, Catalano, Ciccotosto A., Lavacca (Molino), Irace (Bruno), Farina (Marinaro), Nuozzi (Di Pietro), Antenucci S. (Cieri). All. Menna



a cura di Loris Napoletano