Stop esterno per l'Audax Palmoli nella trasferta di Catania. La squadra del presidente Angelica Nero, che si presentava in Sicilia con diverse defezioni, ha perso per 4-1. La sfida si è messa subito male per le Panthers, con il gol segnato all'8' da Manno, scattata sul filo del fuorigioco. L'Audax ha avuto tre occasioni per pareggiare, con Cravero, Bolognese e Pastò, senza però riuscire a trovare la rete.

Nella ripresa le padrone di casa hanno trovato subtio il raddoppio, al 3', sempre con Manno. Poi, dopo due minuti, il rigore concesso dal direttore di gara ha mandato sul dischetto Guardino che non ha sbagliato e segnato il 3-0. Al 20' l'Audax ha accorciato le distanze grazie ad una punizione magistralmente realizzata da D'Angelo. Al 30' altra occasione per le palmolesi, con Cravero che, dopo una buona azione, ha mandato di pochissimo a lato. Nel recupero è arrivato il 4-0, con un'autorete di Montelli.

L'Audax Palmoli tornerà in campo nuovamente mercoledì 25 febbraio, alle 17, per il recupero della partita contro il Centro Ester, rinviata per impraticabilità del Cieri. La società sta valutando la possibilità di disputare questa sfida all'Aragona di Vasto.

La 19ª giornata

Catania - Audax Palmoli 4-1

Chieti - Acese 0-1

Salento Women Soccer - Domina Neapolis 1-3

Centro Ester - Ludos 0-0

Nebrodi - Napoli 0-2

Apulia Trani - Real Marsico 1-0

Lazio - Roma 0-2



La classifica

55 Acese

48 Roma

40 Chieti

36 Ludos

35 Napoli

33 Domina Neapolis

26 Catania

19 Audax Palmoli

19 Nebrodi

14 Centro Ester

8 Apulia Trani

7 Salento Women Soccer

5 Real Marsico