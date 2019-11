"Il Tribunale di Vasto, con la recente sentenza del 20 febbraio 2015, ha dichiarato che il tempo impiegato oltre l’orario normale di lavoro, pari a 10 minuti prima e 10 minuti dopo ogni turno per indossare e dismettere la divisa, costituisce tempo di lavoro e va quindi retribuito". Lo riferisce, con evidente soddisfazione, Enrico Del Villano rappresentante sindacale del Nursind, a commento della recente sentenza, che per lo stesso sindacato rappresenta "altra vittoria per l’affermazione di un diritto che la nostra Azienda si ostina a non voler riconoscere".

Del Villano annuncia quindi che la Asl, a questo punto, "si vedrà costretta a corrispondere la relativa retribuzione, oltre gli interessi maturati, ai 32 infermieri di Vasto che hanno aderito al ricorso promosso dal Nursind".