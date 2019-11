Il 7 gennaio 2015 all’Ospedale San Pio da Pietrelcina di Vasto è nato il nostro meraviglioso figlio Daniel Antoni Celenza. Vorremmo rivolgere un ringraziamento all’Equipe, molto seria e professionale, di Ostetricia e Ginecologia.

Un caloroso plauso alla strepitosa Capo Sala la Sig.ra Maria Grazia Buongiorno che, grazie ai suoi input del corso pre-parto mi ha fatto sentire guidata e protetta; ho ricevuto molti consigli utili che mi sono serviti durante la mia degenza.

Un grazie particolare alle ostetriche Sara, Jole e Anna Lucia per le loro dolci parole, l’empatia e il loro incoraggiamento. Ancora un ringraziamento per le ostetriche Hellen e Stella che mi hanno assistito durante il parto in maniera piacevole.

Grazie all’infermiera di turno, Silvana, che mi ha dato la mano nei momenti successivi al parto, quando è stato necessario suturare la ferita. Ho stretto così forte quella mano da farle uscire i lividi, ma quella stessa mano mi ha sostenuto e dato tanto sollievo. Un ringraziamento enorme ad una splendida e fantastica Dottoressa: Anna Lucia Rullo che ha seguito la mia gravidanza; grazie per il rapporto umano, la pazienza, la disponibilità. Grazie al mio angelo custode, Sandra Smargiassi, su cui ho potuto sempre contare.

Ognuna di voi rimarrà sempre nel mio cuore.

Grazie infine a tutti i medici ostetriche ed infermiere che non ho menzionato, perché riuscite tutti insieme a creare un ambiente in cui ci si sente parte di una grande famiglia.

Vi meritate una medaglia d’oro!

Izabela Grzybowska