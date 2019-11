Un altro weekend ricco di sfide per quanto riguarda i campionati di Prima, Seconda e Terza categoria. Per quanto riguarda i risultati del girone B di Prima, vincono il Guastameroli (2-1 in casa contro il Marcianese) ed il Palombaro (7-0 in casa contro il Real San Giacomo). Vince anche il Monteodorisio di mister Ascatigno che, nell’anticipo del sabato pomeriggio, è riuscito ad imporsi 2-1 contro la Casolana Calcio, grazie alle reti di Monteferrante e Ferrazzo, arrivate nel primo tempo, così come la rete degli ospiti del potenziale pareggio di Nardone. Rinviate le sfide Real Montazzoli-Incoronata Calcio Vasto e Roccaspinalveti-Fresa Calcio. Pareggia 0-0 lo Scerni contro il Paglieta in casa, mentre sospesa per nebbia la sfida tra il Trigno Celenza e lo Sporting San Salvo. Vince anche il Casalbordino (1-0 a Lanciano contro la Spal) che continua la sua rincorsa al primo posto.



Tutti i risultati della Prima categoria girone B

Guastameroli-Marcianese -2-1

Monteodorisio-Casolana Calcio 2-1

Palombaro-Real San Giacomo 2006 7-0

Real Montazzoli-Incoronata Calcio Vasto (rinviata)

Roccaspinalveti-Fresa Calcio (rinviata)

Scerni-Paglieta 0-0

Spal Lanciano-Casalbordino 0-1

Trigno Celenza-Sporting San Salvo (rinviata)

Palombaro 41

Casalbordino 40

Real Montazzoli 36

Monteodorisio 33

Guastameroli 28

Trigno Celenza 37

Marcianese 27

Sporting San Salvo 26

Fresa Calcio 26

Casolana Calcio 26

Spal Lanciano 26

Roccaspinalveti 22

Real San Giacomo 22

Scerni 19

Incoronata Calcio Vasto 16

Paglieta 12



In Seconda il G.S. Montalfano, nella sfida casalinga del sabato pomeriggio, è riuscito ad imporsi 4 a 0 sugli avversari del Mario Tano, grazie alle reti di Vetta, Zara (doppietta) e Di Foglio. Perde 3-0 il Carunchio contro l’Odorisiana Calcio, sfavorito dall’inferiorità numerica arrivata nel secondo tempo, quando Moretta e compagni sono rimasti in otto. Vince 3 a 2 il Castelfrentano sul Real Porta Palazzo, mentre in trasferta il Villa Scorciosa non riesce a battere il Fossacesia (2-1). In casa la New Archi Perano infligge un duro colpa al San Buono, quest’ultimo sconfitto 3-1. Finisce nello stesso modo la sfida tra il Piazzano ed il Real Montalfano, quest’ultimo uscito sconfitto e superato in classifica.

Tutti i risultati della Seconda categoria girone G

Carunchio-Odorisiana Calcio 0-3

Castelfrentano-Real Porta Palazzo 3-2

Fossacesia 90- Villa Scorciosa 2-1

Gissi-Mario Turdo sospesa

Montalfano-Mario Tano 4-0

New Archi Perano-San Buono 3-1

Piazzano-Real Montalfano 3-1



La classifica aggiornata

Montalfano 48

Gissi 36

San Buono 32

Piazzano 30

Mario Tano 29

Real Montalfano 28

Fossacesia 28

New Archi Perano 27

Odorisiana 23

Mario Turdo 20

Villa Scorciosa 19

Real Porta Palazzo 16

Castelfrentano 11

Carunchio 6

In attesa di conoscere gli altri risultati di Terza categoria, il Lentella ha superato in casa a ‘suon di gol’ il Real Liscia (6-3),mentre i Lupi Marini si sono dovuti arrendere al Real Cupello sul risultato di 5-2 per gli ospiti. Continua a vincere il Real Carpineto Sinello e lo fa in casa, battendo 2 a o il Pollutri Calcio. Infine, lo Sporting Vasto viene sconfitto 4-2 in casa dalla Dinamo Roccaspinalveti.



Tutti i risultati di Terza categoria girone vastese

Casalnguida-Guilmi

Lentella-Real Liscia 6-3

Lupi Marini-Real Cupello 2-5

Real Carpineto Sinello-Pollutri Calcio 2-0

Sporting Vasto-Dinamo Roccaspinalveti 2-4

Virtus Tufillo-Sangiovannese sospesa

riposa: Vasto Calcio



La classifica aggiornata

Real Carpineto Sinello 35

Sangiovannese 34

Vasto Calcio 30

Casalanguida 27

Lentella 23

Virtus Tufillo 23

Real Cupello 18

Guilmi 18

Dinamo Roccaspinalveti 18

Pollutri Calcio 13

Sporting Vasto 10

Lupi Marini 9

Real Liscia 7

(Seguono aggiornamenti)