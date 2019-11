La nona giornata di ritorno del campionato di Eccellenza ha visto vincere senza troppi problemi l’Avezzano (5-0 sul Vasto Marina) che torna così ad essere la capolista del girone vista la sconfitta all’Aragona del Paterno (2-1 con la Vastese). Il Cupello di mister Di Francesco trova l’ennesimo risultato positivo contro la Renato Curi Angolana (2-1), mentre l’U.S. San Salvo deve accontentarsi di un pareggio ‘mezzo-amaro’ ottenuto in casa dell’Acqua e Sapone (2-2). Pareggia il Sulmona in casa contro il Pineto (2-2), così come il Francavilla (0-0 con il Capistrello) ed il Miglianico (0-0 con il Martinsicuro). Match ricco di reti quello andato in scena tra l’Alba Adriatica ed il Montorio, quest’ultimo sconfitto 5-3 dai teramani. Andiamo a vedere in sintesi cosa è accaduto nei campi in cui sono state impegnate le squadre locali.



Cupello-Renato Curi Angolana (2-1)- Al comunale di Cupello- in un giorno speciale per il calcio abruzzese (con una terna arbitrale composta interamente da tre donne - nella fotogallery), mister Di Francesco, per cercare di trovare l’ennesimo risultato utile in stagione contro la Renato Curi Angolana, schiera il suo undici titolare composto da Ottaviano, Antenucci, Nanni, Ligocki, Martelli, Benedetti, D’Antonio, Quintiliani M., Pendenza, Avantaggiato e S. Quintiliani. Prima dell'inizio della partita è stato osservato un minuto di raccoglimento in memoria di Panfilo Di Silvio e del padre del magazziniere Battista. Le prime battute della sfida vedono entrambe le formazioni creare poco e, malgrado qualche tiro in porta non troppo insidioso, le due squadre non si fanno male a vicenda. Al 37’ la situazione si sblocca. Sante Quintiliani su punizione realizza la rete del vantaggio cupellese (1-0). Passano sei minuti ed i padroni di casa trovano il raddoppio grazie ad un calcio di rigore realizzato da Pendenza (2-0). Il primo termina con questo risultato. Nella ripresa gli ospiti accorciano le distanze dopo pochi minuti di gioco grazie alla rete di Farindolini, complice un erroraccio di Ottaviano. Passano i minuti e gli ospiti non trovano la rete del pareggio. Il Cupello può così esultare e portare a casa tre punti d’oro. Nella galleria fotografica le immagini del match.



Vastese-Paterno (2-1)- All’Aragona una sfida non facile per i vastesi che schierano in campo l’undici titolare composto Leo, De Fabritiis, Stigliano, Spagnuolo, Giuliano, Benedetto, D’Ambrosio G., D’Ambrosio M., Tarquini, Bonuso, Cataruozzolo. Assente, causa febbre, capitan Soria. Fischio d’inizio alle 15:00 in punto e la partita ha inizio con i biancorossi protagonisti nelle prime battute. Al quinto Tarquini carica il tiro, ma il portiere avversario Di Girolamo si fa trovare pronto, allontanando il pericolo con un bel intervento. Ancora Vastese in attacco e la capolista Paterno trova difficoltà nell’attaccare la difesa biancorossa. Al 26’ gli sforzi dei ragazzi di mister Vecchiotti vengono ripagati: Tarquini in area trova l’aggancio vincente e realizza l’1-0. Ottimo approccio alla gara di D’Ambrosio e compagni e la prima frazione di gioco termina con i padroni di casa ancora in vantaggio. Nella ripresa gli ospiti non ci stanno e, per evitare di essere sorpassati in classifica dall’Avezzano, al 73’ trovano il gol del pareggio con D’Amico che su un calcio d’angolo trova l’incornata vincente (1-1). Passano i minuti e si avvicina il triplice fischio, ma prima De Fabritiis regala una grandissima gioia ai suoi, realizzando il gol della vittoria con un colpo di testa sul calcio d’angolo dei biancorossi (2-1). Manca poco alla fine e nell’ultimo minuto di recupero l’arbitro fischia un rigore a favore dei casalinghi, ma dal dischetto Tarquini fallisce. Alla fine l’errore di Tarquini risulterà ininfluente perché l’arbitro fischia la fine del match. Grande vittoria di orgoglio e carattere da parte dei ragazzi di mister Vecchiotti che si rifanno dopo la svista di domenica scorsa.



Avezzano-Vasto Marina (5-0)- Già alla vigilia di questa sfida si era detto che fare risultato in casa dei marsicani per il Vasto Marina sarebbe stato difficile. Così è stato. Nel primo tempo andato in scena allo stadio dei Marsi l’Avezzano riesce a siglare un 3-0 netto, spegnendo le speranze degli ospiti. Il primo gol arriva al 15’ grazie ad un tiro potentissimo dai trenta metri di Krass che colpisce prima la traversa e poi ricade in porta. Il guardialinee non ha dubbi e comunica al suo collega che la palla è entrata. Passano cinque minuti e arriva il raddoppio firmato da Bittatye che, servito in contropiede, supera l’estremo difensore biancorosso con un pallonetto di contro balzo (2-0). Successivamente il Vasto Marina prova a rispondere e lo fa con Torres, vicinissimo ad accorciare le distanze. Anche Direttore, con un tiro da fuori area, cerca di trovare la rete del 2-1, ma il portiere avversario gli dice di no. Al 25’ arriva il terzo gol dei padroni di casa con Kross (doppietta personale per lui). L’arbitro manda entrambe le squadre negli spogliatoi. Nella ripresa passano soli cinque minuti e arriva la firma di Moro che infierisce sul risultato portando i suoi sul 4-0. Il match è praticamente segnato, ma i marsicani non sono ancora sazi di gol e al 91’ dal dischetto realizzano il definitivo 5-0 con Bisegna.



Acqua e Sapone-U.S. San Salvo (2-2) - Con Catterani, Triglione, Ramundo, Quaranta, Felice, Luongo, Di Pietro, D’Aulerio, Battista, Di Ruocco e Antenucci, l’U.S. San Salvo affronta in trasferta l’Acqua e Sapone di mister Naccarella, formazione che ha sempre venduto cara la pelle sin’ora. I bianco blu, però, hanno dalla loro un Antenucci in giornata, vero protagonista del primo tempo. Il giocatore sansalvese sblocca il risultato con un tiro dal vertice dell’area che manda la palla in rete. Successivamente, su una respinta di Pompei, Antenucci si ripete e firma la propria doppietta personale (2-0). Su questo risultato, si va negli spogliatoi per la pausa. Nella ripresa l’Acqua e Sapone accorcia le distanze e tenterà di trovare il pareggio. Tentativo che riuscirà a concretizzare più tardi, quando i ragazzi di mister Naccarella realizzeranno il definitivo 2-2 e la partita terminerà così.

