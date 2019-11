È stato necessario chiamare l'eliambulanza per il ferito coinvolto in un violento litigio all'interno di un bar di Castiglione Messer Marino. L'episodio è avvenuto intorno alle 8.30, in un locale di via Torino. Secondo quanto riferito da chi era presente nel bar, i due sono entrati insieme, non mostrando nessuna tensione. Dopo pochi minuti, però, la discussione tra i due ha preso una brutta piega.

Ci sono stati attimi di concitazione in cui M.T., una cinquantina d'anni, è finito a terra battendo la testa contro il bancone del bar. Testimoni riferiscono che l'uomo perdeva copiosamente sangue da un orecchio.

Le sue condizioni sono apparse subito gravi. Dopo le prime cure sul posto da parte dei sanitari del 118 è stato richiesto l'intervento dell'eliambulanza che lo ha trasportato presso il Santo Spirito di Pescara. Sono intervenuti anche i carabinieri della stazione di Castiglione, per far luce su questo episodio. I militari hanno condotto il fratello del ferito, D.T., in caserma per ascoltare la sua versione dei fatti; l'uomo, già noto alle forze dell'ordine, è stato successivamente deferito all'autorità giudiziaria per lesioni personali gravi.