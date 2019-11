Ad Avezzano l’All Games San Salvo subisce la decima sconfitta stagionale contro l’inseguitrice Futsal, in una sfida andata in scena sabato pomeriggio e terminata 5 a 2 per i padroni di casa. Una partita iniziata male con i sansalvesi sotto di tre reti al termine della prima frazione di gioco. Nella ripresa, al quindicesimo, De Cinque infila la rete del 3-1 che da qualche speranza a Di Ghionno e compagni. L’Avezzano, però, vuole portare a casa i tre punti per accorciare le distanza in classifica dai bianco blu (sino a ieri con quattro punti in più in classifica). L’obiettivo si delinea quasi raggiunto già con il gol casalingo del 4 a 1. Più tardi Di Nardo ancora le distanze ma ormai manca davvero poco. Allo scadere dell’ultimo minuto di gioco, il Bignè Futsal Avezzano riesce a trovare la rete del definitivo 5 a 2.

Per il San Salvo una prestazione negativa e da dimenticare, complice il poco movimento in campo dei giocatori bianco blu e le assenze ( Di Bello influenzato, Lanza a mezzo servizio causa febbre ed il solito Ninni che con ogni probabilità non ce la farà a tornere in campo in questa stagione). Dimenticando subito la sconfitta di Avezzano, l’All Games deve rimettersi subito in carreggiata perché la settimana prossima in quel di via Verdi arriverà la vice capolista Atri, reduce da un pareggio in trasferta contro il Civitella (2-2). Per quanto riguarda le altre partite, la capolista Real Dem in trasferta a L’Aquila ha vinto senza problemi con un netto 10-1. Il C.U.S. Teramum in casa si è imposto 5-1 sull’Atletico Lanciano, il Minerva ha battuto 2-1 l’Es Chieti ed infine il Tollo (in piena zona retore cessione con soli 10 punti) si è dovuto arrendere in casa sul risultato di 4-6 con il Sagittario.

Tutti i risultati della ventitreesima giornata di campionato

Bignè Futsal Avezzano- All Games San Salvo 5-2

C.U.S. Teramum- Atletico Lanciano 5-1

Real Raiano- Celtic Chieti 4-3

Minerva-Es Chieti 2-1

Civitella- Audax Hatria 2-2

Maco L’Aquila-Real Dem 1-10

Tollo-Sagittario 4-6

Atletico Silvi-F.lli Cambise

La classifica aggiornata

Real Dem 58

Audax Hatria 56

Civitella 55

F.lli Cambise 41

Atletico Silvi 35

Celtic Chieti 32

Minerva 32

Es Chieti 29

Real Raiano 29

All Games San Salvo 29

Futsal Avezzano 28

Atletico Lanciano 27

Maco L’Aquila 25

Sagittario 23

C.U.S. Teramum 11

Tollo 10