Dalla passione per il disegno e la creatività ad una sua linea di magliette e felpe. Così Nicola Farina, 26enne grafico e progettista cad vastese, ha creato una linea di abbigliamento chiamata Innhero con maglie e felpe colorate da originali personaggi. Le creazioni nascono nella sua stanza e, attraverso il web (la pagina facebook), vengono messe in vendita. Da qualche giorno è attivo anche uno store virtuale sul portale Eshirt.it.

Lo avevamo già incrociato durante la tappa vastese di Deejay on the Coast, quando aveva regalato una delle sue maglie ad Albertino & soci. Questa volta siamo andati a trovare Nicola a casa sua farci raccontare come è nata l'idea di creare Innhero e come conta di portarla avanti.