Manca una settimana al debutto a teatro del musical La Bella e la Bestia, portato in scena dalla compagnia Orizzonte Teatro. Dopo tantei mesi di prove il cast sta mettendo a punto sul palco del Politeama Ruzzi gli ultimi dettagli così da essere pronti per la prima di sabato 28 febbraio alle 21. Poi ci saranno altri due spettacoli, domenica 1 marzo, alle 18, e il 7 marzo alle 21. Proseguono anche le prevendite per lo spettacolo, presso il negozio Il Cappellaio Matto (Centro Commerciale Insieme), la Crea Eventi, in via Roma a San Salvo, e Muzak, via San Michele a Vasto.

Nelle ultime settimana Zonalocale.it ha seguito da vicino le prove dei ragazzi che, con tanta passione, si sono cimentati in questo spettacolo. Nel primo appuntamento, mentre il cast era alle prese con le prove di ballo abbiamo incontrato Raffaele Riccio, presidente dell'associazione e regista, e Andreana Cioffi, coreografa [il video]. Poi siamo andati nella sala prove per ascoltare in anteprima qualche brano, con il vocal coach e regista Giorgio Goglione e la responsabile organizzativa Mariangela Cieri [il video].

A pochi giorni dallo spettacolo non potevamo non ascoltare i due protagonisti principali, Francesca Di Nunzio, che interpreterà Belle, e Michele Bellano, che indosserà la maschera per diventare la Bestia.