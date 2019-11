Dopo 76 anni tornano a sfidarsi in una partita di rugby le formazioni di Vasto e L'Aquila e le aspettative della vigilia si sono tramutate in realtà. Quella andata in scena sul campo del circolo tennis di San Salvo marina è stata una giornata di sport nel senso più nobile del termine. Il campionato di serie C vedeva gli Arciglioni ospitare la Polisportiva L'Aquila Rugby, in cui militano atleti con un grande passato (anche recente) in una sfida che riproponeva quella di tanti anni fa all'Aragona. I biancorossi, come ogni settimana, hanno venduto cara la pelle e, addirittura, sono riusciti a mettere la testa avanti per qualche minuto. Quando Michele Notarangelo è andato in meta e Tino Csoka ha trasformato per il momentaneo 7-5, l'esplosione di gioia è stata pari a quella per una partita vinta. Poi, i neroverdi, trascinati da Carlo Cerasoli, hanno rimesso le cose a posto e sono andati a vincere 55-7. Risultato che però fa onore agli uomini di Massimiliano D'Onofrio, vista la batosta rimediata all'andata. Al termine della gara le due squadre si sono riunite in cerchio per il saluto rugbistico, prima di ringraziare il pubblico sugli spalti e poi, dopo le docce, dare vita ad un memorabile terzo tempo presso il Bianco Pineta.