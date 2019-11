Pronostico della vigilia rispettato e vittoria per la BCC Vasto Basket in casa de Il Globo Isernia. Risultato mai in discussione sin dal primo quarto quando, dopo un mini-break iniziale a favore dei padroni di casa, i vastesi hanno condotto la partita soprattutto grazie alla buona vena realizzativa dei due play, Dipierro e Durini, che hanno chiuso con uno score personale rispettivamente di 20 e 18 punti. Alla prima sirena il vantaggio degli uomini era di 11 punti (11-22). Un vantaggio aumentato fino a toccare il +18 (17-35) e poi di nuovo assottigliatosi per il 26-38 di metà gara. Questa volta non c’è stato il crollo del terzo quarto che in tante occasioni è stato fatale agli uomini di coach Di Salvatore. L’Isernia si è avvicinata fino al -8 di fine terzo quarto ma poi, nell’ultimo parziale, i biancorossi hanno trovato le giuste misure in campo per andare a conquistare una vittoria quantomai preziosa.

Il Globo Isernia - BCC Vasto Basket 60-72 (11-22/26-38/47-55/60-72)

Il Globo Isernia: J. Bracci 0, Bastone 15, Delvecchio 1, Cardinale 15, Brighi 13, Triggiani 3, De Santis 0, Rianna 0, M. Bracci 4, Preite 9. Coach: Cardinale

BCC Vasto Basket: Dipierro 20, Di Tizio 9, Durini 18, Lagioia 6, Mirone 14, Antonini 0, Ierbs 0, Menna 2, Martelli 5, Cordici 0. Coach: Di Salvatore