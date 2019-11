Meglio di così non poteva iniziare il cammino della BCC San Gabriele nei playoff del campionato di serie C. Dopo aver concluso al primo posto la regular season, le ragazze allenate da Ettore Marcovecchio e Maria Luisa Checchia hanno battuto nella prima partita in calendario la Dannunziana. Alla palestra del Centro Sportivo San Gabriele è finita 3-0 per le padrone di casa (28-26/25-17/25-17) che hanno dovuto faticare non poco nel primo set ma poi hanno trovato la giusta compattezza per condurre in porto la vittoria.

La formazione ospite si presentava priva della palleggiatrice titolare e con un paio di elementi non al meglio ma, nella prima frazione, hanno condotto fino al 22-19. Poi Mariani e compagne hanno ribaltato la partita e, complice anche qualche errore avversario, sono riuscite a spuntarla ai vantaggi.

Molto positiva la Dannunziana al servizio, con le giocatrici di casa che non sempre sono riuscite a ricevere al meglio. Da rivedere anche le prestazioni al muro e la difesa, mentre molto positiva è stata la prova dell'attacco, in netta crescita negli ultimi mesi. Anche se non è riuscita a sfruttare i break creati, la San Gabriele ha chiuso la partita senza rischiare troppo e ha conquistato punti preziosi che la confermano al vertice della classifica del girone playoff con 18 punti contro i 13 dell'Antoniana e i 12 di Pratola e Sambuceto mentre a 11 sono Giulianova e Chieti. Saranno queste due squadre a giocarsi le prime 4 posizioni valide per l'accesso alle semifinali playoff.

La BCC San Gabriele sarà di scena domenica 1 marzo, a Pescara, per la gara di ritorno contro la Dannunziana.