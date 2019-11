Primo tentativo per risolvere il problema storni in viale D'Annunzio. Ieri pomeriggio, dopo che il gruppo comunale di Protezione Civile si è occupato di ripulire strade e marciapiedi dal guano, i falconieri della Hawk Service di Sulmona hanno fatto alzare in volo i rapaci addestrati. L'obiettivo era quello di impedire alle migliaia di storni che, da qualche settimana, hanno creato non pochi problemi a residenti e commercianti della zona, di tornare sui pini al centro di viale D'Annunzio. Nel primo pomeriggio la pulizia dell'area dove oggi si svolgerà il mercato del sabato. Poi sono entrati in azione i rapaci addestrati dai falconieri sulmonesi per tenere lontani gli storni dai pini.