In Prima categoria si è giunti alla ventesima giornata di campionato e nel girone B la classifica torna ad essere molto corta. Dopo la sconfitta della settimana scorsa ai danni della capolista Palombaro ( 2-1 contro lo Sporting San Salvo) e le vittorie delle inseguitrici Casalbordino, Real Montazzoli e Monteodorisio, ora la lotta al primo posto è accesa più che mai. Per rifarsi e cercare di non perdere il primato, il Palombaro sarà di scena in casa contro il Real San Giacomo 2006, contro una squadra che venderà cara la pelle. Per il Monteodorisio sfida casalinga contro la Casolana Calcio che, a quota ventisei punti in classifica, vorrebbe acquisire punti e distaccarsi dalle inseguitrici della Spal Lanciano (impegnata in trasferta contro il Casalbordino), dello Sporting San Salvo (in trasferta contro il Trigno Celenza) e del Fresa Calcio (impegnata in trasferta contro il Roccaspinalveti) tutte con 26 punti in classifica. Il Marcianese, sconfitto nello scontro diretto di settimana scorsa dal Real Montazzoli (0-2), sceso al quinto posto in classifica, tenta di ritrovare la marcia giusta contro il Guastameroli, quest’ultima a ‘due passi’ (ovvero 3 punti) dalla zona playout. Infine, il Real Montazzoli in casa cercherà di conquistare i tre punti contro l’Incoronata Calcio Vasto. Un ventesimo turno di campionato che tanto varrà per le gerarchie di questo girone, a dieci partite dal termine della stagione regolare.

Tutte le sfide in programma in Prima categoria:

Guastameroli-Marcianese

Monteodorisio-Casolana Calcio

Palombaro-Real San Giacomo 2006

Real Montazzoli-Incoronata Calcio Vasto

Roccaspinalveti-Fresa Calcio

Scerni-Paglieta

Spal Lanciano-Casalbordino

Trigno Celenza-Sporting San Salvo

La classifica aggiornata

Palombaro 38

Casalbordino 37

Real Montazzoli 36

Monteodorisio 30

Marcianese 27

Trigno Celenza 27

Fresa Calcio 26

Casolana Calcio 26

Sporting San Salvo 26

Guastameroli 25

Roccaspinalveti 22

Real San Giacomo 22

Scerni 18

Incoronata Calcio Vasto 16

Paglieta 11

In Seconda categoria weekend di scontri diretti quello che ci aspetta per quanto riguarda la diciottesima giornata. A partire dalla sfida tra la capolista Montalfano e la quarta forza del campionato, il Mario Tano. Anche se a dividere le due compagini ci sono sedici punti, per i ragazzi di mister Liberatore questo match rappresenta subito una possibilità di tornare in carreggiata dopo la scivolata di settimana scorsa (sconfitta 1-0 contro il Villa Scorciosa). Proprio il Villa Scorciosa, dopo aver siglato il colpaccio la scorsa domenica, affronterà in trasferta il Fossacesia. Entrambe le squadre sono ferme a quota 22 punti, sedendo nella parte medio bassa della classifica. Altra sfida da non perdere quella tra il Piazzano- ad un punto dalla zona playoff- ed il Real Montalfano, avanti di un solo punto in classifica rispetto agli avversari di questa settimana. Altro scontro diretto, o meglio scontro salvezza, quello che vedrà contrapporsi il Castelfrentano ( 8 punti) ed il Real Porta Palazzo (16 punti) rispettivamente penultime e terzultime forze del campionato. Per la vice capolista Gissi, sfida casalinga contro il Mario Turdo, così come per la New Archi Perano che ospiterà il San Buono e per il Carunchio, che se la vedrà con l’Odorisiana Calcio.

Tutte le sfide in programma in Seconda categoria

Carunchio-Odorisiana Calcio

Castelfrentano-Real Porta Palazzo

Fossacesia 90- Villa Scorciosa

Gissi-Mario Turdo

Montalfano-Mario Tano

New Archi Perano-San Buono

Piazzano-Real Montalfano

La classifica aggiornata

Montalfano 25

Gissi 36

San Buono 32

Mario Tano 29

Real Montalfano 28

Piazzano 27

New Archi Perano 24

Villa Scorciosa 22

Fossacesia 22

Odorisiana Calcio 20

Mario Turdo 20

Real Porta Palazzo 16

Castelfrentano 8

Carunchio 6

In Terza categoria non dovrebbero esserci sorprese, perché infatti la capolista Real Carpineto Sinello sarà di scena in casa contro il Pollutri Calcio, mentre la vice capolista Sangiovannese andrà in trasferta a Tufillo per affrontare la Virtus. Nelle altre partite, il Casalanguida se la vedrà in casa contro il Guilmi, Lentella ospiterà il Real Liscia, i Lupi Marini il Real Cupello e lo Sporting Vasto la Dinamo Roccaspinalveti. Turno di riposo per il Vasto Calcio.

Tutte le sfide in programma in Terza categoria

Casalnguida-Guilmi

Lentella-Real Liscia

Lupi Marini-Real Cupello

Real Carpineto Sinello-Pollutri Calcio

Sporting Vasto-Dinamo Roccaspinalveti

Virtus Tufillo-Sangiovannese

riposa: Vasto Calcio

La classifica aggiornata:

Real Carpineto Sinello 35

Sangiovannese 34

Vasto Calcio 30

Casalanguida 27

Lentella 23

Virtus Tufillo 23

Real Cupello 18

Guilmi 18

Dinamo Roccaspinalveti 18

Pollutri Calcio 13

Sporting Vasto 10

Lupi Marini 9

Real Liscia 7