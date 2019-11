È stato facile per gli sventurari proprietari di appartamenti di San Salvo Marina capire di non essere le sole vittime dei ladri che nei giorni scorsi hanno ripulito decine di appartamenti: al momento della denuncia, infatti, in molti si sono ritrovati a confrontarsi sugli stessi spiacevoli episodi.

Nei giorni scorsi, infatti, ignoti si sono introdotti negli appartamenti di una palazzina di San Salvo Marina, disabitata in gran parte del periodo invernale; dai vari appartamenti è stato sottratto di tutto, elettrodomestici, suppellettili e perfino alcune riserve alimentari. Molti i danni a porte e finestre.

Difficile anche risalire alla data precisa dei furti, visto che gli stessi sono stati scoperti solo che una volta i proprietari sono rientrati dalle rispettive residenze esitive. Il litorale sansalvese si conferma particolarmente vulnerabile ai raid ladreschi nel periodo invernale.