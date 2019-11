Si avvicina per i ragazzi dell'ultimo anno degli Istituti Superiori il momento di scegliere per il proprio futuro. Proseguire negli studi o intraprendere un percorso lavorativo? Una scelta importante, che spesso viene compiuta senza la giusta consapevolezza, senza un'adeguata conoscenza del mondo che c’è fuori dalla scuola. Per questo nasce il progetto ScuoLavoro, con lo scopo di avvicinare il mondo della scuola a quello del lavoro, in modo utile e intrigante.

Saranno gli studenti delle classi quinte dell'Istituto d'Istruzione Superiore E. Mattei di Vasto, nei mesi di marzo e aprile, a vivere per primi questa esperienza, messa in campo grazie alla sinergia tra alcune aziende del territorio e i docenti dell’Istituto.

ScuoLavoro è un progetto che vuole andare oltre le attività del classico orientamento, con la consapevolezza che esiste la necessità di motivare e preparare i ragazzi affinché facciano la scelta giusta dopo il diploma, scegliendo con maggiore consapevolezza un percorso universitario oppure optando per un settore merceologico particolare o, più precisamente, per una specifica professionalità.

Inoltre, attraverso il progetto, il territorio del Vastese avrà l’occasione di valorizzare le professionalità impegnate in tutti i settori merceologici attivi, sia del manifatturiero che dei servizi, agli occhi di coloro che stanno vivendo un percorso formativo. Sono state coinvolte molte aziende del territorio, attraverso manager, impiegati e professionisti, che incontreranno i ragazzi raccontando le loro esperienze e il percorso che hanno svolto per arrivare a svolgere quel determinato lavoro.

In un secondo momento, saranno gli studenti ad incontrare da vicino le figure professionali, trascorrendo una giornata al loro fianco nei diversi luoghi di lavoro, così che allo studente venga trasmessa un'idea reale circa le attività, i luoghi, gli spazi che la figura professionale vive ogni giorno nell’impresa. Ci sarà poi spazio per un nuovo momento comune con il racconto delle esperienze vissute nelle aziende, la premiazione degli studenti che risulteranno essere stati maggiormente coinvolti nell’iniziativa e la presenza di personaggi del territorio che oggi sono impegnati in attività professionali di spicco in Italia e nel mondo.