La notizia ha fatto rapidamente il giro di Vasto Marina, dove risiedeva da tanti anni in via Bizet, nella zona residenziale storica della località balneare: è morto Angelo Pirro. Aveva 64 anni. Imprenditore originario di Apricena, vastese di adozione, dal 1994 era entrato entrato a far parte della società proprietaria Trsp, la tv di Vasto, di cui è editore il parroco di San Pietro, don Stellerino D'Anniballe, e della quale Angelo Pirro è stato anche presidente.

Lo ricordano con affetto le persone che hanno lavorato a Trsp, gli amici che erano soliti trascorrere insieme a lui le ore di relax al Bar Ferrari e che speravano di poterlo riabbracciare, e i tanti che lo hanno conosciuto.

L'ultimo saluto domattina, a mezzogiorno, nella chiesa di Stella Maris. Il suo corpo senza vita verrà traslato ad Apricena dove, nella chiesa dei Santi Martino e Lucia, si terrà una liturgia commemorativa. Alla moglie Antonella, al figlio Michele e ai parenti tutti le condoglianze di Zonalocale.it.