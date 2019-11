Lunedì prossimo presso l’Istituto Tecnico Agrario Cosimo Ridolfi, a partire dalle 16, ci sarà una conferenza dibattito organizzata dalla Copagri Abruzzo sul tema: Piano di Sviluppo Rurale 2014/2020 della regione Abruzzo: quali prospettive di sviluppo per l’agricoltura regionale?.

Saranno presenti il dottor Antonio Di Paolo, capo del dipartimento dello Sviluppo economico e Politiche agricole della Regione Abruzzo, il dottor Dino Pepe, assessore alle Politiche agricole, la dottoressa Maria Cristina Solfizi, direttore generale del Caa Copagri Nazionale, e Francesco Verrascina, presidente nazionale della Copagri.

"È la prima uscita ufficiale nel territorio - ha sottolineato il presidente vicario della Copagri Abruzzo, Camillo D'Amico - che l'associazione organizza al cospetto di un rappresentante del governo regionale presieduto da Luciano D’Alfonso. Lo promuoviamo in un luogo fortemente radicato nel mondo dell’istruzione tecnica agraria alla presenza di tecnici, operatori ed agricoltori; vogliamo sia far esporre i contenuti della proposta del Psr 2014/2020 avanzata dalla Regione Abruzzo, attualmente alla disamina di merito presso gli uffici dell’Unione Europea, sia formulare nostre idee per meglio far arrivare le risorse all’agricoltore ed alla produzione che deve tendere sempre più alla qualità ed alla tutela vera del territorio. Le risorse disponibili - ha concluso D'Amico - dovranno rappresentare un valore aggiunto per lo sviluppo dell’agricoltura abruzzese, non certo uno strumento che serva a finanziare ed arricchire altri settori produttivi che nulla o poco hanno a che fare con il settore primario. Semplificare ed aggregare sono i principi su cui la Copagri Abruzzo agisce e propone".