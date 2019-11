La sfida del campionato di Eccellenza tra Cupello e Renato Curi Angolana resterà nella storia del calcio abruzzese. Infatti, per la prima volta a livello regionale, a dirigere una partita sarà una terna arbitrale composta esclusivamente da donne. Le designazioni hanno affidato l'importante match all'arbitro Stefania Menicucci e alle assistenti Mara Mainella e Melania Di Giorgio. Le tre giovani della sezione di Lanciano hanno dimostrato la loro qualità in questa stagione, trovandosi già ad essere protagoniste in questa stagione di Eccellenza. Per la prima volta si troveranno insieme, con grande soddisfazione del presidente regionale del Comitato Arbitrale, Angelo Giancola. Occhi puntati sulle tre ragazze domenica prossima al comunale di Cupello, con una presenza annunciata di telecamere, macchine fotografiche e cronisti che vorranno documentare quella che resterà una giornata da ricordare per il calcio abruzzese.