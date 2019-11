Si tornerà a parlare della questione sicurezza durante il prossimo Consiglio comunale; dall'opposizione, infatti, arriva la richiesta di inserimento di un ordine del giorno firmato dai consiglieri Massimiliano Montemurro, Mario Della Porta, Paolo D'Adamo, Antonio Monteodorisio e Guido Giangiacomo, preoccupati per i recenti fatti di cronaca, relativi a furti e incendi dolosi.

Considerate le preoccupazioni che generano questi episodi all'interno della cittadinanza, i consiglieri di opposizione vogliono sollecitare il Consiglio comunale a invitare i rappresentanti del territorio eletti a più livelli, dalla Provincia al Senato, a sostenere e supportare la richiesta di ulteriori uomini e mezzi per le forze dell'ordine sul territorio vastese. Inoltre, l'ordine del giorno presentato dall'opposizione vuole impegnare l'amministrazione all'approvazione del progetto Controllo del vicinato, avviando una campagna di sensibilizzazione promuovendo la sicurezza urbana attraverso la solidarietà tra i cittadini. Inoltre l'amministrazione si dovrebbe impegnare alla costituzione di un tavolo permanente, coordinato dalla Prefettura, tra amministrazioni locali, forze dell'ordine e associazioni di categoria; infine, l'ordine del giorno impegnerebbe l'amministrazione a sollecitare i procedimenti autorizzatori per la videosorveglianza, per accelerare il rilascio dei nulla osta necessari e per concludere, compatibilmente con le esigenze di bilancio, rendere più efficace l'illuminazione pubblica cittadina.